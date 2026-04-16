Сергей Горбунов возглавил нижегородское ГУММиД после ареста Агеева

Исполняющим обязанности директора муниципального казённого учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» назначен Сергей Горбунов. Об этом сообщило ИА «В городе N» со ссылкой на собственные источники. Кадровые изменения в учреждении пришлось провести после того, как действующий руководитель учреждения Анатолий Агеев отправился под домашний арест из-за обвинений по уголовному делу.
Напомним, в марте Агееву предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. По версии следствия, руководство управления не обеспечило безопасности на объекте на улице Станционной, где в заброшенном здании погиб подросток. До этого назначения учреждением руководил Андрей Левдиков, который в данный момент находится под стражей по обвинению во взяточничестве.
Таким образом, Сергей Горбунов берет на себя управление ключевым муниципальным ведомством, ответственным за строительство метро и дорожных сетей, в период серьезных антикоррупционных и уголовных разбирательств. Ранее Горбунов уже работал в структуре управления, занимаясь профильными вопросами развития городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что после следственных действий в организации нового гендиректора Дома народного единства назначили в Нижнем Новгороде.