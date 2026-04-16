Российский уголь: кризис отрасли на фоне мирового спроса

Цены на уголь нормализуются после пиков 2022 года. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Андрей Ванин и гости студии обсудили будущее мировой угольной промышленности и проблемы отечественных производителей.

Источник: РБК

С момента популяризации «зеленой повестки», когда многие предрекали закат угольной промышленности, мировое потребление, напротив, выросло на 1 млрд т (около 15%), констатировал промышленный эксперт Максим Худалов. Поэтому, несмотря на глобальный тренд на отказ от угля, в будущем может произойти стабилизация спроса на уголь.

Нынешний кризис угольной отрасли мягче, чем в 1990-е годы, но и он требует фундаментальных решений, подчеркнул эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его мнению, для преодоления кризиса отрасли необходима реформа.

С одной стороны, стоит отказаться от подземной добычи, которая предполагает высокие издержки и риски с точки зрения безопасности. С другой стороны, нужно обеспечить более комфортные условия для открытия новых предприятий, например на Дальнем Востоке, где логистические издержки ниже.