Российский уголь: кризис отрасли на фоне мирового спроса

С момента популяризации «зеленой повестки», когда многие предрекали закат угольной промышленности, мировое потребление, напротив, выросло на 1 млрд т (около 15%), констатировал промышленный эксперт Максим Худалов. Поэтому, несмотря на глобальный тренд на отказ от угля, в будущем может произойти стабилизация спроса на уголь.
Нынешний кризис угольной отрасли мягче, чем в 1990-е годы, но и он требует фундаментальных решений, подчеркнул эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его мнению, для преодоления кризиса отрасли необходима реформа.
С одной стороны, стоит отказаться от подземной добычи, которая предполагает высокие издержки и риски с точки зрения безопасности. С другой стороны, нужно обеспечить более комфортные условия для открытия новых предприятий, например на Дальнем Востоке, где логистические издержки ниже.