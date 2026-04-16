Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет предупредил о морозах и новом похолодании из-за воздуха из России

Белгидромет сказал о новой волне похолодания в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Белгидромете сказали, что в Беларусь придет новая волна похолодания, пишет БелТА.

Синоптики заметили, что сейчас в Беларуси за счет солнечного антициклона установилась теплая погода с температурным фоном от 1 до 5 градусов выше климатической нормы.

— Положительная температурная аномалия сохранится до конца текущей недели несмотря на влияние дождливого циклона, — отметили в Белгидромете.

Однако уже на неделе с 20 по 26 апреля в Беларусь вновь придет гребень высокого давления. Вернется малооблачная и сухая погода, сопровождающаяся довольно свежим воздухом с северных широт.

В пятницу, 17 апреля, почти по всей стране стоит ждать дождей. Ночью будет максимум +7 градусов, а днем воздух прогреется от +8 до +15 в отдельных районах.

В субботу, 18 апреля, дожди повторятся. В ночные часы будет от +1 до +7 градусов, зато днем местами потеплеет и до +18.

В воскресенье, 19 апреля, кратковременные дожди вероятны только утром и днем местами. Однако ночи станут холоднее — от −1 до +5 градусов, днем термометры покажут от +8 до +18 градусов.

Новая рабочая неделя начнется с прихода адвекции воздушной массы с северо-запада Европейской территории России. В первой половине недели станет холоднее, и ночью термометры покажут от −4 до +6 градусов, а днем — максимум +16.

