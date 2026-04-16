Белгидромет предупредил о морозах и новом похолодании из-за воздуха из России

В Белгидромете сказали, что в Беларусь придет новая волна похолодания, пишет БелТА.
Синоптики заметили, что сейчас в Беларуси за счет солнечного антициклона установилась теплая погода с температурным фоном от 1 до 5 градусов выше климатической нормы.
— Положительная температурная аномалия сохранится до конца текущей недели несмотря на влияние дождливого циклона, — отметили в Белгидромете.
Однако уже на неделе с 20 по 26 апреля в Беларусь вновь придет гребень высокого давления. Вернется малооблачная и сухая погода, сопровождающаяся довольно свежим воздухом с северных широт.
В пятницу, 17 апреля, почти по всей стране стоит ждать дождей. Ночью будет максимум +7 градусов, а днем воздух прогреется от +8 до +15 в отдельных районах.
В субботу, 18 апреля, дожди повторятся. В ночные часы будет от +1 до +7 градусов, зато днем местами потеплеет и до +18.
В воскресенье, 19 апреля, кратковременные дожди вероятны только утром и днем местами. Однако ночи станут холоднее — от −1 до +5 градусов, днем термометры покажут от +8 до +18 градусов.
Новая рабочая неделя начнется с прихода адвекции воздушной массы с северо-запада Европейской территории России. В первой половине недели станет холоднее, и ночью термометры покажут от −4 до +6 градусов, а днем — максимум +16.
