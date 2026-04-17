Как Казахстан модернизирует войсковое ПВО в современных условиях

Роль войсковой противовоздушной обороны в современных условиях
В условиях стремительного развития беспилотных технологий и высокоточного оружия, роль войсковой противовоздушной обороны (ПВО) становится ключевой для боевой устойчивости армии. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РК, полковник Амангельды Сагинтаевич Тажиев.
Основные задачи подразделений ПВО
Полковник Тажиев рассказал о задачах, техническом переоснащении и подготовке специалистов. По его словам, подразделения ПВО совершенствуют методы борьбы с беспилотниками, внедряют современные радиолокационные станции и автоматизированные системы управления.
Он отметил важность профессионализма, дисциплины и ответственности военнослужащих, от решений которых зависит безопасность личного состава и выполнение боевых задач.
«В рамках празднования Дня Сухопутных войск хотелось бы подробнее узнать о роли войскового ПВО. Как вы оцениваете его значение сегодня?».
«В современных условиях значение войсковой противовоздушной обороны сложно переоценить. Воздушное пространство становится одной из ключевых сфер противостояния. Войсковое ПВО обеспечивает прикрытие подразделений на поле боя, защищает личный состав и технику от ударов с воздуха. Это важный элемент боевой устойчивости Сухопутных войск».
Основные задачи ПВО
«Основные задачи — это своевременное обнаружение воздушных целей, их сопровождение и уничтожение. Мы работаем в тесном взаимодействии с другими родами войск. Важно оперативно принять решение, чтобы не допустить ущерба нашим подразделениям. Особое внимание уделяется прикрытию войск в уязвимых местах: в пунктах постоянной дислокации, при формировании и сосредоточении, а также при выполнении боевых задач».
Беспилотники как угроза
«Беспилотные летательные аппараты — это одна из ключевых современных угроз. Они отличаются малой заметностью, маневренностью и доступностью. Мы активно совершенствуем методы борьбы с ними, внедряем новые подходы и обучаем личный состав».
Техническое развитие
«Мы поэтапно обновляем парк вооружения, внедряем современные радиолокационные станции и зенитные комплексы. Большое внимание уделяется автоматизации управления, что сокращает время принятия решений. Также развиваются средства разведки воздушного пространства».
Подготовка специалистов
«Подготовка специалистов ПВО — это одно из наиболее ответственных направлений. Они должны обладать высокой концентрацией, технической грамотностью и стрессоустойчивостью. Мы уделяем большое внимание тренировкам в условиях, приближённых к боевым».
Ключевые качества
«Ключевые качества военнослужащего ПВО — это ответственность, дисциплина, умение быстро принимать решения и работать в команде. Важно постоянное стремление к профессиональному росту».
Поздравление
«Поздравляю всех военнослужащих войсковой противовоздушной обороны с Днём Сухопутных войск ВС РК. Вы ежедневно выполняете важнейшую задачу — защищаете небо и обеспечиваете безопасность наших войск. Отдельные слова признательности ветеранам. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Родины».