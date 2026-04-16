Объявлен состав судейской бригады на игру «СКА‑Хабаровск» — «Ротор»

Главный судья: Матвей Заика (Ростов‑на‑Дону). Родился 20 марта 2002 года. Начал карьеру в 2023 году с матчей Молодёжной футбольной лиги, затем перешёл во Вторую лигу. В сезоне 2025/2026 дебютировал в Первой лиге. На апрель 2026 года отсудил 12 матчей в текущем сезоне, показал 21 жёлтую карточку, 1 вторую жёлтую карточку и назначил 2 пенальти.