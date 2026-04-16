В больницу Новоузенска в Саратовской области поступило новое оборудование

Оно помогает обследовать пищевод и желудок, выявлять воспаления и новообразования.

Источник: Национальные проекты России

Эндоскопические стойки поступили в Новоузенскую районную больницу Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Новое оборудование помогает обследовать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, выявлять воспаления, язвы и новообразования. Также стойки позволяют выполнять процедуры, в том числе брать материал на биопсию и извлекать инородные тела. С ее помощью уже провели 364 исследования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.