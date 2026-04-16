В Перми речной «Экоход» увеличит количество рейсов

В предстоящую навигацию 2026 электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» продолжит работу на транспортном маршруте «Пермь — Закамск». В первый рейс речное судно отправится 4 мая.
В краевом Минтрансе сообщили об увеличении количества рейсов. В этом году «ЭкоходЪ 2» начнет курсировать по будням, включая пятницу. Ранее он отправлялся в рейс с понедельника по четверг.
Отправление из Перми назначено в 10:00 с причала № 8 Речного вокзала, в обратном направлении из Закамска — 12:00. Время в пути в одну сторону составит 1 час 30 минут. Стоимость взрослого билета — 550 ₽, детского — 275 ₽ На маршруте действуют льготы по ЭСПД (электронный социальный проездной документ).
Билеты можно купить банковской картой по терминалу на борту речного судна и на сайте перевозчика «ВодоходЪ. Пассажирский порт», а также в кассах Речного вокзала.
Навигация продлится до 18 сентября. В течение навигации «ЭкоходЪ 2» выполнит 98 рейсооборотов.
Речная навигация в Перми стартует 30 апреля. В этот день отдадут швартовы круизные теплоходы «Н. В. Гоголь» и «Хирург Разумовский». Они возьмут на борт туристов до Агидели и Елабуги.