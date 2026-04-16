Юрист Виноградов объяснил, когда съемка соседей грозит штрафом

Доктор юридических наук, профессор, член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях съемка соседей в подъезде или во дворе дома грозит россиянам штрафом.
По словам специалиста, видеосъемка на этих территориях не запрещена, поскольку это места общего пользования. Однако нарушением считается фиксация конкретного человека, окна соседних квартир, балконы или иные приватные зоны.
— Это может быть расценено как вмешательство в частную жизнь, — объяснил он.
Виноградов добавил, что право на неприкосновенность частной жизни защищает статья 23 Конституции РФ, а сбор и использование таких сведений без согласия человека ограничивает статья 152.2 Гражданского кодекса РФ, передает Life.ru.
Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что неправильная установка видеокамеры у дверей квартиры может привести к штрафу или даже лишению свободы на срок до двух лет. Она пояснила, что собственник имеет право установить видеокамеру для защиты своего имущества, однако важно, чтобы в ее объектив попадал только вход в собственное жилье.