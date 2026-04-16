Участница Великой Отечественной войны Барсученко умерла на 106-м году жизни

Участница Великой Отечественной войны (ВОВ) Мария Барсученко, которая совершила подвиг во время битвы за Москву в 1941 году, скончалась в возрасте 105 лет. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава Дмитровского округа Московской области Михаил Шувалов.
— Она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу фашистским танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову. Один правильный рычаг в руках хрупкой девушки — и враг остановлен, — рассказал чиновник.
Михаил Шувалов выразил искренние соболезнования родственникам и близким Барсученко, а также всем, кто ее знал. Он подчеркнул, что светлая память о женщине навсегда останется в сердцах москвичей, передает его страница в соцсети «ВКонтакте».