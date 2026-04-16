Березы в память о погибших участниках СВО высадили в Петербурге

В Южно-Приморском парке Петербурга высадили березовую рощу. Березы высадили в память о погибших бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС. В акции участвовали вице-губернатор Евгений Разумишкин, представители бизнеса, администрации Красносельского района и парка.
— Аллея посажена в честь ребят, которые погибли в зоне СВО. Это будет аллея памяти. Мы должны это помнить, мы должны это чтить. Уверен, что, когда будем тут проходить, мы будем все это видеть и вспоминать, — отметил вице-губернатор. Он также поблагодарил руководство района и парка за поддержку.
С 16 апреля в городе начался сезон посадки деревьев. Комитет по благоустройству планирует высадку растений на десятках площадок в 2026 году. В акции используют породы деревьев, подходящие для местного климата.
Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге высадят около 10 тысяч деревьев для восстановления городских лесов.