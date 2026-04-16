Березы в память о погибших участниках СВО высадили в Петербурге

— Аллея посажена в честь ребят, которые погибли в зоне СВО. Это будет аллея памяти. Мы должны это помнить, мы должны это чтить. Уверен, что, когда будем тут проходить, мы будем все это видеть и вспоминать, — отметил вице-губернатор. Он также поблагодарил руководство района и парка за поддержку.