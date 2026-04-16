Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге с 23 апреля три автобусных маршрута изменят схему движения

в Екатеринбурге изменится схема движения трех автобусов из-за строительных работ на улице Юрия Исламова. Как сообщили в мэрии, специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроют движение транспорта по путепроводу на указанной улице с 23 апреля по 1 августа.

Источник: Коммерсантъ

В связи с этим изменится схема общественного транспорта:

Маршрут № 06 в направлении остановки «Институт связи» будет следовать через пункты: Малогородская (Карасьеозерский — 2) — Новомосковский тракт — ТЦ Мега — Металлургов (разворот у ЖК Новый ВИЗ) — дублер улицы Металлургов — Викулова — Крауля.

Маршруты № 49 и № 84 от остановки «СТЦ МЕГА» будут следовать по улицам: Металлургов — дублер улицы Металлургов — далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 16 апреля изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов — № 51, 56 и 67.