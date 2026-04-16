В Ленинском районе Воронежа регоператору по обращению с отходами выписали 19 штрафов

В Ленинском районе продолжают борьбу за чистоту улиц. На состоявшемся во вторник, 14 апреля, в управе заседании административной комиссии среди нарушителей правил благоустройства вновь оказался регоператор по обращению с отходами АО «Экотехнологии».
— Систематическое неисполнение им своих обязательств повлекло наложение административных штрафов на это юридическое лицо. Таких случаев рассмотрено уже девятнадцать. Общая сумма штрафов составила 95000 рублей, — рассказали в управе.
В управу поступает огромное число жалоб от местных жителей о срыве графиков вывоза отходов. Но это АО не одиноко. К сожалению, среди некоторых автомобилистов и даже местного населения еще встречаются те, кто также способствует захламлению территории города.
Поэтому управа Ленинского района принимает необходимые меры по наведению порядка и привлечению виновных к ответственности. Например, с этой целью контейнерные площадки оснащены системой видеофиксации.