Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставил на террасе ресторана: в Калининграде мужчина лишился портфеля с деньгами

Чужой невнимательностью воспользовался прохожий.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде полицейские установили подозреваемого в краже портфеля, оставленного без присмотра в ресторане на площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 44-летний мужчина оставил сумку на террасе заведения. Внутри находились документы, банковские карты и 10 000 рублей. Этим воспользовался прохожий: он заметил портфель, проверил содержимое и забрал его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное изъяли — его вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

