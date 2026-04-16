Под Волгоградом усилили противопожарную службу новым подразделением

Межрайонное спецподразделение обеспечит прикрытие 11 населенных пунктов, в которых живут больше 20 тысяч человек.

В Калаче-на-Дону торжественной церемонией открыли новое межрайонное спецподразделение противопожарной службы, сообщает администрация Волгоградской области.

Этот центр укомплектован четырьмя пожарными машинами, снегоболотоходом, мобильным пунктом обогрева и иной спецтехникой, а также современным оборудованием. На постоянной основе в подразделении будут трудиться 37 человек. Они смогут прикрыть 11 населенных пунктов, где живет около 23 тысяч человек, и сократить время реагирования на аварии, пожары, а также другие чрезвычайные ситуации. Аналогичные подразделения планируется открыть также в Городищенском, Николаевском, Урюпинском районах и городе Михайловка.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в трех городах региона начали дежурить мотопатрули спасателей и огнеборцев.