В Санкт-Петербурге отремонтируют более 50 км дорог в этом году

Специалисты отремонтируют более 50 км дорог в Санкт-Петербурге в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Самый протяженный участок — Парашютная улица. Там обновят свыше 7 км покрытия, что улучшит подъезд к Шуваловскому лесу, Мартыновскому скверу и парку «Озеро Долгое». Также приведут в порядок дороги к школам, детсадам, вузам, спортивным учреждениям, станциям метро и памятным местам. В частности, специалисты отремонтируют участки на Большом проспекте Васильевского острова, Удельном, Новочеркасском проспектах и др. На объектах специалисты поднимут колодцы, заменят бордюры, уложат два слоя асфальта и нанесут новую разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.