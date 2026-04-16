В Санкт-Петербурге отремонтируют более 50 км дорог в этом году

Самый протяженный участок — Парашютная улица. Там обновят свыше 7 км покрытия, что улучшит подъезд к Шуваловскому лесу, Мартыновскому скверу и парку «Озеро Долгое». Также приведут в порядок дороги к школам, детсадам, вузам, спортивным учреждениям, станциям метро и памятным местам. В частности, специалисты отремонтируют участки на Большом проспекте Васильевского острова, Удельном, Новочеркасском проспектах и др. На объектах специалисты поднимут колодцы, заменят бордюры, уложат два слоя асфальта и нанесут новую разметку.