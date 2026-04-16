Гребцы из Саратовской области взяли 3 медали чемпионата России в Краснодаре

Турнир проходит с 11 по 17 апреля. В соревнованиях принимают участие около 400 сильнейших спортсменов Российской Федерации. Спортсмены из Саратовской области заняли первое место в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, второе — в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и третье — в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.