Гребцы из Саратовской области взяли 3 медали чемпионата России в Краснодаре

Три медали Чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре взяли спортсмены из Саратовской области. Мероприятие соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Турнир проходит с 11 по 17 апреля. В соревнованиях принимают участие около 400 сильнейших спортсменов Российской Федерации. Спортсмены из Саратовской области заняли первое место в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, второе — в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и третье — в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.
Отмечается, что по результатам будут отобраны спортсмены для участия в I и II этапах Кубка мира, чемпионате Европы и учебно-тренировочных мероприятиях перед международными соревнованиями.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.