Переводчик с украинского выругался матом после пресс-конференции Зеленского: эфир пришлось удалять

Во время прямой трансляции совместной пресс-конференции в Нидерландах переводчик не сдержался и выругался матом сразу после того, как закончили говорить Владимир Зеленский и местный премьер-министр Роб Йеттен. Эфир транслировали на YouTube-канале Офиса Зеленского.
Переводчик-синхронист работал на трансляции встречи двух политиков. Когда прозвучали последние слова лидеров, он неожиданно выругался крепким матом. Затем на украинском языке переводчик добавил, что такой пресс-конференции у него ещё никогда не было, но не уточнил, что именно его так удивило.
Кроме того, в названии самого ролика на официальном YouTube-канале офиса Зеленского вообще не указали должность бывшего комика. При этом должность нидерландского премьера Роба Йеттена была прописана полностью и правильно. Позже запись трансляции удалили с канала.