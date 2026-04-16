В Волгограде повторили процесс облсуда по делу о геноциде сталинградцев

— По жестокости это было самое страшное военное воздействие. В слове геноцид мы видим не только уничтожение человеческого потенциала, но и общий ущерб для нашей области. Первое исследование по этим вопросам было в 1943 году − по каждому населенному пункту составлялись акты: кто, где и как погиб — всё есть документально. Задача присутствующих здесь — запомнить, что за свою свободу и жизнь надо бороться: лучше учиться, уметь делать то, что необходимо. Сохранение исторической памяти — не просто книжка на полке, это то, что вы сегодня делаете, − цитирует руководителя центра по изучению Сталинградской битвы и почетного гражданина Волгограда Бориса Усика пресс-центр Исторического парка «Россия — моя история», который выступил организатором этого мероприятия.