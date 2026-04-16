«Пермские медведи» вошли в плей-офф чемпионата России с третьего места

Первый матч ¼ финала пермяки проведут в Ставрополе.

Источник: Комсомольская правда

«Пермские медведи» завершили предварительный этап чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги на третьем месте. Пермяки пропустили вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга и столичный ЦСКА. Впереди восьмерку лучших команд ждет серия плей-офф.

«Пермские медведи» первый матч проведут 20 апреля в Ставрополе против «Виктора». Повторный поединок пройдет в Перми 25 апреля. В других парах встретятся: «МССУОР № 2 — Академия» — «Зенит», СКИФ — ЦСКА, «Динамо-Сунгуль» — «Чеховские медведи».

Четвертьфиналы состоят из двух матчей. Каждая из команд по разу сыграет дома и в гостях. В случае равенства по сумме двух встреч, победитель станет известен в серии послематчевых семиметровых ударов.

В заключительном матче предварительного этапа «Пермские медведи» победили дома волгоградский «Каустик» со счетом 46:38.