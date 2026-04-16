«ПДД? Не, не слышал». ГАИ сказала, за какие наклейки на авто белорусы получат штраф 225 рублей

В Беларуси водителям грозят штрафы за виниловые наклейки на авто, предупредили в УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители обратили внимание на виниловые наклейки и изображения, которые автовладельцы размещают на кузове или стеклах авто, чтобы выделиться.
— То, что многие водители считают безобидной шуткой или элементом дизайна, на самом деле является нарушением правил эксплуатации транспортных средств и может стать поводом для привлечения к административной ответственности, — прокомментировали в УВД.
В ведомстве подчеркнули, что в ПДД четко определен внешний вид автомобилей. В частности, в дорожном движении запрещено участвовать транспорту с внешне видимыми наклейками, если это не размещаемые в установленном порядке опознавательные знаки или трафареты, или же информация о принадлежности транспортного средства организации (предпринимателю).
Кроме того, на особом контроле — содержанию таких наклеек. Категорически запрещены надписи с использованием нецензурной лексики, оскорбительные выражения, неуместные или провокационные рисунки. В качестве примера запрещенной наклейки в статье УВД опубликовали авто с приклеенной фразой: «ПДД? Не, не слышал».
— Главная причина запрета на посторонние изображения — это безопасность, так как на подобные наклейки водители могут отвлекаться, — констатировали в УВД.
Управление транспортным средством, участие в движении которого запрещено ПДД, грозит штрафом до одной базовой величины (то есть до 45 белорусских рублей в апреле 2026-го). При повторном нарушении в течение одного года штраф вырастет от 2 до 5 базовых величин (от 90 до 225 рублей).
Еще в Гомеле бесправника, который попадался 13 раз за несколько лет, судили прямо в здании ГАИ.
И мы писали, что в Гомеле эксперты выявили по обломкам авто водителя, сбившего насмерть пешехода.
А еще МАРТ предупредил «Белджи» из-за скидок после объявления новых цен на авто.