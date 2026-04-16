Мединский призвал задуматься о немецких элементах в топонимах Калининграда

Помощник президента России Владимир Мединский раскритиковал «кенигсбергские мотивы в повседневной жизни» Калининградской области. Об этом сообщает «КП-Калининград».
На открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске Мединский рассказал, что его смущают гербы городов Калининградской области, которые похожи на немецкие.
«Все вы прекрасно знаете, что в геральдической символике муниципалитетов обильно представлены германские элементы. Герб Багратионовска — с тевтонскими крестами, Мамоново и Железнодорожный воспроизводят “исторические” варианты, я беру это слово в кавычки», — сказал он.
По словам помощника президента РФ, на сегодняшний день немецкие наименования даже используются на сайтах местных органов власти и государственных учреждений и «обильно присутствуют кенигсбергские мотивы в повседневной жизни».
