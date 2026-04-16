Врач объяснила, что можно увидеть при УЗИ сердца и сосудов

Заметить нарушения в работе кровотока помогает УЗИ сердца и сосудов, даже если человек пока не чувствует серьезных симптомов. Кандидат медицинских наук Елена Марущак пояснила, что именно показывает такое обследование. Об этом пишет aif.ru.
«Для исследования сердца существует специальная процедура — эхокардиография (ЭхоКГ), требующая отдельного программного обеспечения и датчика для УЗ-сканера. Это тоже УЗИ, которое позволяет в реальном времени увидеть, как работает сердце», — объяснила медик.
Как отметила эксперт, врач оценивает, как работают сердечные клапаны, насколько эффективно сокращается сердечная мышца, а также состояние крупных сосудов, в том числе аорты и легочной артерии.
При обследовании сосудов используют дуплексное УЗИ. К стандартному исследованию добавляются специальные режимы, включая цветовое допплеровское картирование и измерение скорости кровотока. Это позволяет понять, как движется кровь по сосудам, нет ли сужений и насколько они проходимы, а также обнаружить бляшки и возможные тромбы.
