Капитолине Егоровой вручили Благодарственное письмо на церемонии «СВОим сердцем»

15 апреля в Доме народного единства прошло награждение нижегородцев за их активное участие в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Организаторами церемонии выступило правительство Нижегородской области и Дом народного единства.
Всего на восьмой церемонии «СВОим сердцем» Благодарственным письмом наградили 119 волонтеров и представителей бизнес-сообщества региона. Среди них Капитолина Егорова, которая строчит на машинке в месяц по 180 комплектов белья для бойцов на передовой.
Напомним, что бабушка из Сормовского района с самого начала спецоперации начала создавать своими руками нательное белье для военных. Как только получает пенсию — сразу идет в магазин за материалами, а затем готовое белье направляет вместе с гуманитарным грузом в зону боевых действий.
В благодарность бойцы передают ей приветы, награждают шевронами. Сейчас у Капитолины Егоровой есть уже три шеврона «Ахмат».
Еще в годы Великой Отечественной войны нижегородка помогала взрослым в тылу — с девяти лет на телеге развозила воду. После войны молодая Капитолина уехала учиться в Горький, а затем там же устроилась на ГАЗ, где трудилась порядка 14 лет. Потом она ушла на Сормовскую ТЭЦ — ее трудовой стаж составляет 40 лет.
Вчера на награждении Капитолину Егорову зал встречал бурными аплодисментами. Она же, в свою очередь, всех обнимает и продолжает шить для наших бойцов.
