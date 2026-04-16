Глава Дагестана поблагодарил волгоградцев за гуманитарную помощь

В Республику прибыли 300 тонн груза, собранного жителями региона для пострадавших от капризов погоды.

16 апреля в Дагестан прибыл гуманитарный конвой из 14 большегрузов, которые собрали волгоградцы для пострадавших от стихии, рассказал глава Республики Сергей Меликов.

В 300 тонн груза вошли продукты, вода, предметы первой необходимости, бытовая техника и оборудование, стройматериалы и генераторы, медикаменты, а также многое другое. Глава Дагестана также отметил символичность того, что колонна с гуманитарной помощью отправлялась в Дагестан от подножия Мамаева Кургана.

«Спасибо жителям героической волгоградской земли и моему коллеге, губернатору области Андрею Бочарову за неравнодушие, отзывчивость и чуткость к чужому горю. Такое отношение — это лучшая иллюстрация к Году единства народов России. Мы обязательно восстановим всё, что разрушено. Но никогда не забудем сотни протянутых нам рук помощи. Мы — одна семья. Спасибо, что вы есть», — подчеркнул Сергей Меликов, выражая благодарность.

Ранее из Волгограда также была направлена очередная партия гуманитарной помощи в зону спецоперации.

