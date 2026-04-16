В селе Александровском на Ставрополье стартовал ремонт моста через Дубовку

Завершить реконструкцию планируют до конца года.

Ремонт моста стартовал через реку Дубовку на улице Войтика в селе Александровском Ставропольского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

Длина моста составляет около 35 пог. метров. На нем сделают две полосы движения, тротуар, ливневку для моментального сбора и отвода дождевой и талой воды и освещение. Работы идут по графику, завершить реконструкцию планируют до конца года.

«Мост является основной артерией села и соединяет все направления края. Ремонт не производился практически с момента его возведения», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Янаков.

Всего в текущем году в крае планируется привести в нормативное состояние четыре мостовых сооружения на местных автодорогах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.