Смольный введет ограничения на движение гидроциклов и моторных судов с 18 апреля

В пресс-службе Смольного рассказали, что с 18 апреля по 17 ноября 2026 года на некоторых реках и каналах запретят передвижение на незарегистрированных гидроциклах и маломерных моторных судах. Под запрет попадут: река Нева от Большого Обуховского моста до моста Западного скоростного диаметра, река Малая Нева от Невы до Малой Невки, река Большая Невка от Невы до моста ЗСД и другие водные объекты.