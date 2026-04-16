Радиостанция Судного дня вышла в эфир четвертый раз за день: что передала «жужжалка»

В эфире Радиостанции Судного дня прозвучал четвертый за день сигнал.

16 апреля вечером в эфире загадочной радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Радиостанцией Судного дня», прозвучал уже четвёртый сигнал за сутки.

В 19:56 по московскому времени передали слово «Мясоруб». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который постоянно следит за работой станции.

Раньше в тот же день радиостанция уже выдала три других сообщения. Это были слова «Ассолев», «Криптонит» и «Кратовгиб». Все они появились с небольшими перерывами.

Напомним, что 14 апреля «жужжалка» тоже вышла в эфир и передала новое загадочное слово «наймотать». За странным словом, как обычно, следовали буквы и цифры.

Смысл этих передач до сих пор остаётся неизвестным. Специалисты и любители уже много лет пытаются разгадать, что именно означает «Радиостанция Судного дня» и зачем она регулярно выходит в эфир.