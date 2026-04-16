Дерматовенеролог Гуреева рассказала, как правильно избавляться от натоптышей

Безболезненно устранить натоптыши на ногах в домашних условиях помогут ванночки с содой и мазь с мочевиной, салициловой или молочной кислотой. Об этом рассказала доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева.
Врач рекомендовала сделать ванночки с теплой водой, двумя столовыми ложками соды и жидким мылом, поместив туда ноги на 15−20 минут.
— После ванночки, когда роговой слой размягчится, его следует аккуратно, не усердствуя, обработать пемзой, а затем нанести на участки гиперкератоза мазь с мочевиной (10−30 процентов), салициловой кислотой (не менее 6 процентов) или молочной и альфа-гидроксильными кислотами (5−12 процентов), — передает слова специалиста Газета.Ru.
Специальные стельки для обуви помогут избавиться от болей в ногах, ступнях и суставах, а также спасти от мозолей. Об этом напомнил заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач — травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов. Он уточнил, что заказать изготовление профессиональных стелек можно у ортопеда.