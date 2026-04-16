В Самарской области появились еще 22 новые точки доступа к Wi-Fi

Еще 22 новые точки доступа к Wi-Fi появились в Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Их уже добавили на публичную карту точек бесплатного доступа к интернету, которую запустили летом 2025 года, чтобы жители не оставались без связи при отключениях мобильного интернета. Новые точки на карте появились в Самаре и поселке Прибрежном. Услуги предоставляет оператор «Волгогазтелеком».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.