В Волгограде под топором коммунальщиков облысели десятки деревьев

В Ворошиловском районе Волгограда десятки деревьев «облысели» стараниями профильных служб. Виды, которые сегодня, 16 апреля, открылись местным жителям, со слов волгоградцев, стали для них большим огорчением.

— На дворе весна, природа начинает оживать. Казалось бы: вот-вот — и у нас всё зазеленеет, но нет. Сегодня гуляла с собакой и едва не присела от увиденного — все деревья на улице Козловской обрезаны до состояния рогатин без единой веточки. А некоторые и вовсе спилили до пеньков, — сетует Алена Свиридова. — Что же это за мода уродовать растения? Или у кого-то по весне пробуждается страсть к деструктивным действиям?

По словам волгоградки, подобную картину жители Волгограда и его гости могут наблюдать также на ул. Социалистической.

— Скоро жара и пыль, а у нас ни тени, ни защиты от этой пыли. Да и сердце сжимается от таких вот пейзажей, — заключает Алена.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой объяснить массовую обрезку деревьев на улицах Социалистическая и Козловская.

Между тем, напомним, ранее жители Ангарского в Дзержинском районе жаловались на вырубку аллеи тополей, которые росли рядом со школой № 67 и остановкой общественного транспорта «Областная больница».

— Эти тополя сажали еще наши родители — и вот от них и пенька не осталось. Очень жаль. Ведь были еще вполне жизнеспособные растения. Кстати, с пилой прошлись и дальше — вдоль трамвайной линии и забора завода «Ахтуба». Много деревьев полегло, к сожалению, — уточняют волгоградцы.

В мэрии Волгограда, напомним, вырубку тополей на Ангарской объясняли их угрожающим состоянием и необходимостью проведения санитарной рубки.

Фото: читатели ИА «Высота 102».