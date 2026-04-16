За три месяца без ввода войск: в Литве смоделировали захват Прибалтики Россией

Defense News: в Литве смоделировали захват Прибалтики Россией за три месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Литве смоделировали сценарий гипотетического захвата стран Прибалтики Россией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Defense News, весь процесс может завершиться за три месяца без ввода войск на территории государств.

В материале представлено исследование аналитического центра Baltic Defense Initiative. Как сообщает источник, сценарий был составлен на основе характеристик вооружений стран, темпов производства военной техники и политических тенденций на глобальной арене.

В случае начала теоретического захвата ВС России могут начать атаку на Литву при помощи гиперзвуковых ракет. Затем на протяжении 60 дней Москва якобы может использовать 170 тысяч беспилотников для уничтожения инфраструктуры страны.

К 90 дню операции, согласно обнародованному сценарию, Россия может выдвинуть ультиматум странам Балтии, завершив их захват без отправки наземных войск.

Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва не заинтересована в войне с Польшей, Латвией или другими странами. По словам главы государства, отправку войск РФ может рассмотреть только в случае нападения на Россию. Путин также неоднократно заявлял, что у Москвы нет намерений развязывать войну со странами НАТО и Европы.

