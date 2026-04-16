В КБГУ выяснили, как сократить выбросы в природу при сохранении урожайности в АПК

НАЛЬЧИК, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали методику сокращения негативных выбросов в природу от деятельности агросектора. Сочетание органических удобрений наряду с минеральными позволяет уменьшать выбросы при сохранении урожайности, рассказали ТАСС в учебном заведении.
«Высокое содержание углерода в почве отражает наличие положительного углеродного баланса в агроэкосистеме и ее благополучие в целом, что ведет к росту урожайности и качества продукции. Выход видим в модернизации современного агропроизводства за счет внедрения углероднакопительных технологий», — рассказал старший научный сотрудник центра декарбонизации АПК и региональной экономики КБГУ Амиран Занилов.
По данным вуза, на агропромышленное производство приходится четверть всех выбросов на планете. При этом полностью отказаться от синтетических удобрений нельзя, так как они дают порядка 40% прироста урожая. Органическое земледелие в России занимает только 1,2%, отмечают в университете.
«Исследования проводились на озимой пшенице в селе Опытное Терского района Кабардино-Балкарии. Участок заложен еще в 1947—1948 годах и входит в Геосеть многолетних опытов. На данной территории проводилось сравнение действия минеральных и органо-минеральных систем удобрений. Оказалось, что если сочетать органические удобрения с минеральными, то на фоне повышения урожайности прослеживается сохранение органического вещества в почве, а в некоторых случаях и его накопление», — пояснил Занилов.
Результаты исследования представлены в «Бюллетене Почвенного института им. В. В. Докучаева», который входит в перечень Высшей аттестационной комиссии. Данные могут использоваться для проектов, которые помогут предприятиям АПК снизить экологические выбросы и повысить конкурентоспособность своей продукции.