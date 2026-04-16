Мирра Андреева спела на корте в честь дня рождения тренера Кончиты Мартинес

Российская теннисистка Мирра Андреева отметила победу во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте необычным перформансом. После матча с американкой Алисией Паркс, обеспечившего ей выход в четвертьфинал, спортсменка обратилась к трибунам с просьбой помочь поздравить ее тренера, легендарную Кончиту Мартинес.
Мартинес, которой исполнилось 54 года, работает с Андреевой с 2024 года. Для теннисистки это стало своеобразной традицией — в прошлом году она уже устраивала подобное поздравление для наставницы, и теперь решила повторить успех, лично исполнив песню «С днем рождения» для бывшей чемпионки Уимблдона.
— Я хочу сохранить эту традицию. Можете помочь мне спеть «С днем рождения» для моего тренера? — передает слова Андреевой РИА Новости.
Андреева завершила 2025 год с рекордными для себя доходами. Заработок спортсменки за сезон превысил ее общий доход за всю предыдущую карьеру. Андреева стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в России в сезоне и стала одной из лучших спортсменок мира по итогам 2025 года.
Чтобы достичь таких результатов, требуется полная отдача и, конечно, не обходится и без проблем. Недавно Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходил в китайском Ухане.