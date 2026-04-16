В Госдуме предложили ежегодно платить отцам миллион рублей за верность семье

Медиаменеджер Иван Бакуров во время круглого стола в Государственной думе предложил обсудить выплату отцам «премии за верность». Идея заключается в том, чтобы выдавать мужчине миллион рублей за каждый год, прожитый в официальном браке без разводов.
По мнению автора идеи, это станет эффективным инструментом укрепления семьи в формате «один отец — одна семья». Актер Денис Матросов в свою очередь предложил сосредоточиться на защите прав отцов при разводах.
Так, артист призвал ввести понятие «презумпции добросовестности»: если мужчина хочет участвовать в жизни ребенка, то его права должны жестко защищаться, вплоть до пересмотра места жительства сына или дочери. При этом, по мнению актера, важно предусмотреть ответственность за запрет на общение от бывших супругов, передает Life.ru.
Депутат Государственной думы Нина Останина заявила, что семейный капитал нельзя разделять на материнский и отцовский. Закон «О семейном капитале» предусматривает, что отец может получить его при смерти или лишении прав второго родителя.