Что такое суверенитет государства и кто его носитель

Что такое суверенитет.
Суверенитет — это качество государства, которое выражается в его монополии на власть в пределах своей территории и в независимости по отношению к другим государствам в международных отношениях. Понятие произошло от французского souveraineté, которое, в свою очередь, восходит к средневековому латинскому superanus («высший»). Понятие широко используется в юриспруденции, в том числе в международном праве, политологии и международных отношениях, прописано в ряде конституций государств мира. В широком смысле понятие означает верховную власть на какой-либо территории, поэтому в публицистике оно часто используется как синоним «самостоятельности» и «самодостаточности» и употребляется в таких выражениях, как «продовольственный суверенитет», «цифровой суверенитет», «технологический суверенитет» и так далее.
Суверенитет — суть понятия и его признаки.
Единого и общепринятого определения понятия «суверенитет» ни в политологии, ни в юриспруденции нет. Исходя из многочисленных теорий, его суть заключается в том, что на территории в пределах своих границ государство обладает полной и независимой властью и что власть другого государства на данной территории исключена.
Близкие понятия встречаются в политической философии начиная с глубокой древности. Однако на практике контуры суверенных государств оформились только в рамках Вестфальской системы международных отношений — ее установили Вестфальские мирные соглашения, которые в 1648 году завершили Тридцатилетнюю войну в Европе. Основные принципы этой системы — взаимное признание национального суверенитета и равноправие государств.
Первым в научный обиход понятие «суверенитет» ввел французский юрист и философ Жан Боден (1530−1596) — он обозначил этот термин в своем труде «Шесть книг о республике», опубликованном в 1576 году. По Бодену суверенитет — это «абсолютная и непрерывная власть в республике» (то есть — в понятиях Бодена — государстве). Он выделял пять признаков суверенитета, среди которых право издавать и отменять законы, быть верховным судьей, назначать и смещать должностных лиц, объявлять войну и заключать мир, а также амнистировать осужденных. Размышляя над тем, кому в республике принадлежал суверенитет, Боден выделял монархии (там суверенитет имеет только один государь), аристократии (там он принадлежит меньшинству) и демократии. Считается, что свою теорию Боден разработал в качестве аргументации против вмешательства римских пап и императоров Священной Римской империи во внутреннюю жизнь формирующихся европейских национальных государств.
Наряду с Боденом свои теории суверенитета выдвигали следующие мыслители:
Английский философ Томас Гоббс писал, что суверенитет — это абсолютная и неделимая власть государства, которую оно получило в результате общественного договора: граждане отказываются от своих суверенных прав в обмен на безопасность и порядок, а государство таким образом становится гарантом, но не стороной соблюдения этого договора. Таким носителем суверенитета может быть как монарх, так и коллективное собрание. Свою теорию Гоббс сформулировал в период становления Вестфальской системы.
Другой английский философ, Джон Локк, который был на 44 года моложе Гоббса, утверждал, что власть суверена определена его контрактом с подданными; народ — единственный источник власти, государство действует только по его воле и исходя из его интересов. Суверенитет неотчуждаем и ограничивает власть государства — оно действует лишь в обозначенных народом рамках. В противном случае народ получает право на восстание против суверена.
В том же ключе, что и Локк, размышлял французский мыслитель Жан-Жак Руссо, который жил и работал в XVIII веке. Суверен в его теории — это народ как носитель общей воли, которому принадлежит неограниченная власть; правительство лишь исполняет эту волю, его полномочия ограничены.
Идеи Локка и Гоббса легли в основу американской Конституции 1787 года. В 1791 году понятие «суверенитет» в своей Конституции закрепила Франция. Там сказано, что «суверенитет принадлежит нации» — «он един, неделим, неотчуждаем и неотъемлем» и никто не может его себе присвоить; осуществляют суверенитет уполномоченные на то нацией государственные органы.
Суверенитет включает следующие признаки:
верховенство власти государства — ее решения юридически обязательны для всех, кто живет на территории страны;
самостоятельность во внутренней и внешней политике;
неприкосновенность и неделимость территории и границ, они находятся под контролем одного государства;
монополия на законотворчество, принуждение и наказание;
способность самостоятельно охранять свои население, территорию и границу, а также распоряжаться собственными природными и финансовыми ресурсами;
наличие государственных символов (герб, флаг, гимн).
Виды и инструменты суверенитета.
Есть несколько классификаций суверенитета — по субъекту (кто его носитель) и по уровню.
В первом случае речь идет о следующих категориях:
Государственный. Высшая власть во внутренней и внешней политике принадлежит государству, оно не подчиняется никаким надгосударственным институтам или другим государствам и полностью самостоятельно в принятии решений.
Народный. Главный источник власти — народ, он определяет форму правления и структуру власти, госинституты действуют на основе его воли.
Национальный. Предполагает самостоятельность и независимость конкретной нации как сообщества людей в ее политическом, экономическом и культурном самоопределении.
По уровню можно выделить два вида суверенитета:
Внутренний. Верховенство власти в стране принадлежит государству — у него монополия на издание законов, определение внутренней и внешней политики, управление, распределение ресурсов, обеспечение правопорядка.
Внешний. Государство действует на международной арене самостоятельно, не подчиняясь принуждению извне. Оно имеет право заключать международные соглашения, получает признание других государств и устанавливает с ними дипломатические отношения.
Политические, экономические, правовые и технологические механизмы, которыми государство обеспечивает свой суверенитет, называют инструментами суверенитета. К ним относятся:
национальное законодательство и своя судебная система;
институты государственной власти, которые принимают решения по управлению страной и обеспечивают выполнение законов (президент, правительство, парламент и другие);
институт гражданства;
собственная правоохранительная система и армия, которые обеспечивают правопорядок, защиту границ и территориальной целостности;
институты, которые обеспечивают экономическую самостоятельность, — национальная банковская система, собственная валюта;
культурно-идеологические инструменты, которые формируют национальную идентичность и отвечают за объединение общества, — государственные символы.
Кто является носителем суверенитета.
Носитель суверенитета — это субъект, который принимает ключевые решения и является источником государственной власти. В большинстве конституций стран мира роль носителя суверенитета закрепляется за народом. Согласно ст. 3 Конституции России, носитель суверенитета и единственный источник власти — это российский «многонациональный народ». Свою власть он осуществляет через государственные органы; высшее выражение народной власти — это выборы и референдумы. Присвоение же власти преследуется по закону.
Ст. 4 подчеркивает, что суверенитет России распространяется на всю ее территория, а ст. 80 — что меры по охране суверенитета предпринимает президент. В 2015 году президент России Владимир Путин изложил, что значит, по его оценке, уважать суверенитет — это, в частности, «не допускать государственных переворотов, антиконституционных действий и незаконного смещения легитимных властей».
Суверенитет в международном праве.
Суверенное государство — ключевой актор в современных международных отношениях. Их правила закреплены в Уставе ООН 1945 года и Декларации о принципах международного права 1970-го. В них, в частности, прописан принцип суверенного равенства, который предполагает, что все государства, независимо от их политических, экономических, социальных и других различий, имеют равные права и обязанности.
Суверенное равенство состоит из следующих элементов:
юридическое равенство государств;
наличие у каждого государства прав, которые присущи полному суверенитету;
обязательство всех государств уважать правосубъектность друг друга;
неприкосновенность суверенитета и территориальной целостности каждого;
право свободно выбирать и развивать свои политические, экономические, социальные, культурные системы;
долг каждого — выполнять свои международные обязательства и жить в мире с другими.
Принцип суверенитета страны также закрепляют в своих национальных конституциях. Помимо этого, Устав ООН и декларация 1970 года прописывают и обязанности суверенных государств. Они, согласно документу, должны уважать международные обязательства, воздерживаться от применения силы и покушения на независимость другого государства и мирно разрешать свои споры.
Право на суверенитет в международных отношениях.
Защитить государственный суверенитет призван принцип невмешательства во внутренние дела. В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН закрепила его в соответствующей декларации (полное название — «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета»).
В ней сказано, что ни одно государство не может прямо или косвенно вмешиваться в дела другого. Речь не только о вооруженных интервенциях, но и о других формах вмешательства и угроз, которые подрывают правосубъектность страны — ни одно государство не может использовать политические, экономические и другие меры давления для того, чтобы подчинить суверенные права другого. Также недопустимо вмешиваться в дела других стран для того, чтобы изменить там строй или лишить народы «формы их национального существования».
В Уставе ООН при этом прописано, что в исключительных случаях суверенитет государств может быть ограничен. Монополия на такие решения есть у Совета Безопасности. В главе VII сказано, что СБ определяет, что угрожает миру, и вырабатывает меры по устранению этой угрозы — речь идет о международных санкциях. Они регламентированы в двух статьях: согласно ст. 41, Совбез может одобрить невоенные санкции (в частности, частичный или полный разрыв экономических отношений, транспортных путей и сообщения, разрыв дипломатических отношений); если этого недостаточно, он может прибегнуть к ст. 42, которая допускает применение вооруженных сил (это может включать демонстрации военной силы, блокаду и другие операции вооруженных сил стран-членов).