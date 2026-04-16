Что такое суверенитет государства и кто его носитель

Первым в научный обиход понятие «суверенитет» ввел французский юрист и философ Жан Боден (1530−1596) — он обозначил этот термин в своем труде «Шесть книг о республике», опубликованном в 1576 году. По Бодену суверенитет — это «абсолютная и непрерывная власть в республике» (то есть — в понятиях Бодена — государстве). Он выделял пять признаков суверенитета, среди которых право издавать и отменять законы, быть верховным судьей, назначать и смещать должностных лиц, объявлять войну и заключать мир, а также амнистировать осужденных. Размышляя над тем, кому в республике принадлежал суверенитет, Боден выделял монархии (там суверенитет имеет только один государь), аристократии (там он принадлежит меньшинству) и демократии. Считается, что свою теорию Боден разработал в качестве аргументации против вмешательства римских пап и императоров Священной Римской империи во внутреннюю жизнь формирующихся европейских национальных государств.