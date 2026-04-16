В Чишминском районе Башкирии стартовало благоустройство проспекта Дружбы

Благоустройство проспекта Дружбы стартовало в Чишминском районе Республики Башкортостан. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Специалисты приведут в порядок участок от улицы Речной до парка Победы. К концу лета там появится современное пространство для прогулок, отдыха и семейных встреч.
«Спасибо каждому, кто отдал свой голос (в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” — прим. Ред.). Именно участие жителей помогло привлечь финансирование и начать реализацию этого важного проекта», — подчеркнул глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.