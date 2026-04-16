Медведев предложил давать бойцам СВО жилье в освобожденных регионах

Ветераны специальной военной операции (СВО) должны обладать возможностью получения жилья в освобожденных регионах. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии.

Он подчеркнул, что для обеспечения жильем ветеранов СВО можно задействовать разные механизмы, включая льготные программы и приобретение жилья на селе.

— Это очень важно, и я знаю, многие участники СВО это готовы делать, даже несмотря на то, что они, например, не происходят непосредственно оттуда, но они эту землю защищали и защищают. И у них есть моральное право остаться жить на этой земле, — высказался политик на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии «Единая Россия», которую он возглавляет.

Медведев также подчеркнул, что над этим механизмом «нужно подумать», передает ТАСС.

12 августа 2025 года правительство России утвердило список территорий, участники обороны которых смогут получить статус ветерана боевых действий. В него вошли Республика Крым, Севастополь, а также Белгородская, Брянская и Курская области.

