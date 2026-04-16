Части праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Церемония захоронения части праха балерины Майи Плисецкой и ее супруга, композитора Родиона Щедрина прошла на Новодевичьем кладбище в Москве. Это событие стало завершающим этапом исполнения последней воли творческой четы. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Большого театра.
Согласно совместному завещанию Плисецкой и Щедрина, обнародованному еще в 2015 году, после кремации часть праха должна была быть развеяна над рекой Окой. Эту процедуру провели в ноябре 2025 года, а теперь оставшаяся часть праха была официально предана земле на одном из самых престижных кладбищ страны.
Плисецкая, которой в 2025 году исполнилось бы 100 лет, подняла искусство балета на запредельную высоту. Казалось, танцуя, она нарушает законы земного притяжения. Журналист Николай Ефимович дружил с Плисецкой двадцать лет.
К ее юбилею в знаменитой серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» вышла его книга «Майя Плисецкая». О том, как она создавалась, и о великой Майе он рассказал «Вечерней Москве» накануне столетия величайшей из балерин.
О смерти Щедрина сообщили в Большом театре 29 августа 2025 года — российский композитор умер на 93-м году жизни. Он оставил наследство стоимостью примерно 65 миллионов рублей. В него входит недвижимость в Германии и Литве, а квартиру в Москве артист передал государству в феврале 2022 года.