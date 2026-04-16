Министра армии Штатов Дэна Дрисколла в ходе слушаний в палате представителей попросили ответить на вопрос об отношении людей Трампа к России.
Конгрессвумен задала вопрос, как администрация президента США Дональда Трампа видит Российскую Федерацию, и предложила три варианта: как союзника, противника или на данный момент не определилась в этом вопросе.
«Противник», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом во время прямой линии в 2025 году президент России Владимир Путин отметил, в новой стратегии национальной безопасности США Россия не обозначена в качестве врага или цели.
