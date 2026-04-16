Глава МЭА: В Европе осталось авиационного топлива только на шесть недель

Европа может исчерпать запасы авиационного топлива в течение шести недель из-за перебоев с поставками энергоносителей. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
По его словам, при сохранении ограничений на поставки нефти через Ормузский пролив в ближайшее время возможны отмены авиарейсов из-за нехватки топлива.
— Могу сказать, что скоро мы услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива, — передает слова Бирола Associated Press.
11 марта МЭА впервые предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Таким образом агентство планировало сгладить подорожание нефти, которое возникло из-за американо-израильской военной операции в Иране. По данным The Wall Street Journal, объем превысит 182 миллиона баррелей, которые члены организации направили из резервов в 2022 году.
После этого администрация президента США Дональда Трампа поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка. В итоге 32 страны МЭА согласились провести этот выброс.