Глава МЭА: В Европе осталось авиационного топлива только на шесть недель

Европа может исчерпать запасы авиационного топлива в течение шести недель из-за перебоев с поставками энергоносителей. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По его словам, при сохранении ограничений на поставки нефти через Ормузский пролив в ближайшее время возможны отмены авиарейсов из-за нехватки топлива.

— Могу сказать, что скоро мы услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива, — передает слова Бирола Associated Press.

11 марта МЭА впервые предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Таким образом агентство планировало сгладить подорожание нефти, которое возникло из-за американо-израильской военной операции в Иране. По данным The Wall Street Journal, объем превысит 182 миллиона баррелей, которые члены организации направили из резервов в 2022 году.

После этого администрация президента США Дональда Трампа поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка. В итоге 32 страны МЭА согласились провести этот выброс.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше