Студент Мининского университета вышел в финал международной IT-олимпиады

Нижегородский студент Егор Абрамов стал финалистом Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8». Он учится на втором курсе факультета информационных технологий Мининского университета. Среди 64 финалистов со всей страны Егор стал единственным представителем Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Всего же участниками олимпиады стали шесть тысяч человек из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Финал запланирован на 18 апреля. Он пройдет в Центре исследований, разработки и обучения 1С в Москве.