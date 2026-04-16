Студент Мининского университета вышел в финал международной IT-олимпиады

Нижегородский студент Егор Абрамов стал финалистом Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8». Он учится на втором курсе факультета информационных технологий Мининского университета. Среди 64 финалистов со всей страны Егор стал единственным представителем Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Всего же участниками олимпиады стали шесть тысяч человек из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Финал запланирован на 18 апреля. Он пройдет в Центре исследований, разработки и обучения 1С в Москве.
— В педагогическом вузе мы активно развиваем IT-направление, и успех Егора на международной олимпиаде — прямое следствие этого курса. Сегодня в Мининском университете работают IT-кластер, Инженерный практикум, технопарк «Кванториум» и центр прототипирования, — напомнил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
По словам ректора, начиная с первого курса, студенты могут использовать в обучении искусственный интеллект, робототехнику и технологии виртуальной реальности. Благодаря такой инфраструктуре вуз получает возможность готовить специалистов международного уровня, способных решать индустриальные задачи.
Вышедший в финал Егор Абрамов участвует в студенческом треке олимпиады, рассчитанном на студентов без опыта регулярной работы в индустрии. Участие в нем дает ребятам возможность оценить свои знания, пройти сертификацию, познакомиться с потенциальными работодателями и получить приглашение на стажировку. А победитель трека получит 150 тысяч рублей. Такая же сумма достанется и преподавателю, который подготовил победителя.
Нижегородец Егор Абрамов в этой олимпиаде участвовал впервые. Однако мечтал связать свою жизнь с ИТ с самого детства.
— Когда я узнал, что в Мининском есть IT-направление, я очень захотел поступить именно сюда. У нас насыщенная научная и студенческая жизнь, мы участвуем в конкурсах, например «Лучшая группа». Свои планы на карьеру связываю с разработкой, а пока пробую новое и учусь, — поделился Егор.