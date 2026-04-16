Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студент Мининского университета вышел в финал международной IT-олимпиады

Он стал единственным финалистом от Нижегородской области среди шести тысяч участников со всей России.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский студент Егор Абрамов стал финалистом Международной олимпиады по программированию на платформе «1С:Предприятие 8». Он учится на втором курсе факультета информационных технологий Мининского университета. Среди 64 финалистов со всей страны Егор стал единственным представителем Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Всего же участниками олимпиады стали шесть тысяч человек из разных регионов России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Финал запланирован на 18 апреля. Он пройдет в Центре исследований, разработки и обучения 1С в Москве.

— В педагогическом вузе мы активно развиваем IT-направление, и успех Егора на международной олимпиаде — прямое следствие этого курса. Сегодня в Мининском университете работают IT-кластер, Инженерный практикум, технопарк «Кванториум» и центр прототипирования, — напомнил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, начиная с первого курса, студенты могут использовать в обучении искусственный интеллект, робототехнику и технологии виртуальной реальности. Благодаря такой инфраструктуре вуз получает возможность готовить специалистов международного уровня, способных решать индустриальные задачи.

Вышедший в финал Егор Абрамов участвует в студенческом треке олимпиады, рассчитанном на студентов без опыта регулярной работы в индустрии. Участие в нем дает ребятам возможность оценить свои знания, пройти сертификацию, познакомиться с потенциальными работодателями и получить приглашение на стажировку. А победитель трека получит 150 тысяч рублей. Такая же сумма достанется и преподавателю, который подготовил победителя.

Нижегородец Егор Абрамов в этой олимпиаде участвовал впервые. Однако мечтал связать свою жизнь с ИТ с самого детства.

— Когда я узнал, что в Мининском есть IT-направление, я очень захотел поступить именно сюда. У нас насыщенная научная и студенческая жизнь, мы участвуем в конкурсах, например «Лучшая группа». Свои планы на карьеру связываю с разработкой, а пока пробую новое и учусь, — поделился Егор.