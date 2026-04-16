«Это убило мою маму»: принц Гарри сделал откровенное признание о принцессе Диане

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что трагическая гибель его матери, принцессы Дианы, стала одной из ключевых причин его стремления дистанцироваться от британской королевской семьи. Признания прозвучали во время его визита в Австралию, на саммите в Мельбурне, где принц Гарри принял участие в туре вместе со своей супругой Меган Маркл.
Отвечая на вопрос австралийского политика Брендана Нельсона, герцог Сассекский рассказал о своем нежелании принимать на себя королевские обязательства.
— После смерти матери, незадолго до моего тринадцатого дня рождения, я подумал: "Я не хочу этим заниматься. Я не хочу занимать эту должность, куда бы это ни привело, мне это не нравится. Это убило мою маму, и я был категорически против, — поделился принц Гарри.
Поворотным моментом для герцога Сассекского стало переосмысление своего положения и возможностей. Он признался, что долгие годы пытался избежать столкновения с последствиями гибели матери, ощущая себя «потерянным, преданным и абсолютно беспомощным» под давлением королевских обязанностей и выгорания.
Ключевое изменение в его взгляде произошло, когда он начал размышлять о том, как мог бы использовать свою «платформу, возможности и ресурсы» для позитивных изменений в мире, и что бы на этот счет сказала его мать. Этот внутренний диалог, по словам принца, кардинально изменил его мировоззрение и подход к выполнению своих обязанностей, передает Daily Mirror.
Принц Гарри также рассказал, что прошел курс психотерапии перед тем, как стать отцом. По словам герцога Сассекского, он посещал психотерапевта, чтобы разобраться с проблемами из прошлого.