Снимки со «Спектра-РГ» помогли ученым «увидеть» чистый рентгеновский фон Вселенной

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Европейские астрономы использовали снимки, полученные российским орбитальным телескопом «Спектр-РГ», для получения первых чистых изображений фонового рентгеновского излучения Вселенной, очищенных от рентгеновского свечения Солнечной системы. Эти данные ускорят изучение далеких объектов космоса, вырабатывающих рентген, пишут исследователи в статье в научном журнале Science.
«Проведению обзоров ночного неба в мягком рентгене мешает то, что Солнечная система вырабатывает рассеянное рентгеновское свечение в результате обмена зарядами между частицами солнечного ветра и нейтральными атомами и молекулами. Четыре полных обзора неба, которые провел “Спектр-РГ” при помощи телескопа eROSITA, помогли нам отделить это излучение от фонового рентгеновского свечения Вселенной», — пишут астрономы.
Данная карта была подготовлена группой немецких и итальянских астрономов под руководством научного сотрудника Института внеземной физики (Германия) Конрада Деннерля при изучении данных, которые были собраны в рамках основной научной программы «Спектра-РГ» при помощи телескопа eROSITA с момента начала его работы на орбите и до отключения в феврале 2022 года.
Как объясняют астрономы, в прошлом ученые уже пытались отделить рентгеновское свечение Солнечной системы от фонового рентгеновского излучения Вселенной, но этому мешало то, что свойства солнечного ветра очень сильно и быстро меняются. Исследователям удалось обойти эту проблему благодаря тому, что при составлении рентгеновской карты всей Вселенной «Спектр-РГ» получал снимки разных регионов на небе по пять раз в сутки.
Опираясь на эти данные, исследователи отделили изменчивое рентгеновское свечение Солнечной системы от почти не меняющегося фонового рентгеновского излучения Вселенной. Это позволило им оценить вклад каждого из двух источников в общий рентгеновский фон, фиксируемый «Спектром-РГ», а также составить карту источников рассеянного рентгеновского излучения внутри гелиосферы, плазменного «пузыря» Солнечной системы.
Ее анализ подтвердил предположения некоторых теоретиков, что порождаемое солнечной системой рентгеновское излучение является очень неоднородным, а также раскрыл важную роль в его формировании атомов гелия и водорода, попадающих в Солнечную систему из межзвездной среды. Данный факт позволяет использовать рентгеновское свечение для составления карт того, как межзвездная материя движется через Солнечную систему, подытожили ученые.
Об обсерватории «Спектр-РГ».
Космический аппарат «Спектр-РГ» разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу РАН. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.
На орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: германский eROSITA и российский ART-XC им. М. Н. Павлинского. В конце февраля 2022 года германская сторона отключила свой телескоп, переведя его в безопасный режим.