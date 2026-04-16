Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус проехал на красный: подробности ДТП с автокраном в Калининграде

Есть пострадавшие, их количество не уточняется.

Источник: Клопс.ru

Автобус, который в Калининграде столкнулся с автокраном, проехал на красный. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«16 апреля в 15:45 на автодороге Калининград — Нестеров в районе поворота в сторону пос. Прибрежное рейсовый автобус, следовавший по маршруту Калининград — Гусев проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автокраном. В результате ДТП есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Прокуратура Гурьевского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Проводится проверка исполнения федерального законодательства при организации пассажирских перевозок.

По словам свидетелей, грузовая машина поворачивала, а автобус ехал прямо. В результате столкновения в салоне разбились стёкла. Разлетевшиеся осколки пассажиры находили на своей одежде и в волосах.