Певец Дмитриенко высмеял фанаток старше 30 лет, назвав их «пенсионным фондом»

Российский певец Иван Дмитриенко во время концерта в Екатеринбурге спародировал танцы женщин, которые находились в зале, и назвал их «пенсионным фондом».
После того как видеозапись с шуткой артиста распространилась в Сети, поклонники раскритиковали Дмитриенко за «звездную болезнь» и попытку привлечь внимание к продажам билетов на сольное выступление в «Лужниках», передает страница телеканала «Москва 24» в VK.
26 января юморист Павел Воля высмеял слова телеведущей и певицы Ольгой Бузовой, которая выразила желание получить музыкальную премию за пение, отметив, что она сможет получить ее, как только начнет петь.
19 января музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что Иван Дмитриенко приобрел популярность благодаря своим композициям, которые «слушабельны для любого уха» и понятны любому поколению. Эксперт добавил, что артист умеет правильно общаться с поклонниками, в нем отсутствует снобизм, а слава не изменила его поведение. Пригожин добавил, что знает исполнителя с детства, и назвал его одним из самых человечных и добрых артистов в России.