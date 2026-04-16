El Pais: Испания закупила у России рекордный объем сжиженного природного газа

Испания в марте закупила рекордный объем российского сжиженного природного газа (СПГ), достигнув 9807 гигаватт-часов, что является одним из самых высоких месячных показателей за всю историю. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила испанская газета El Pais.

Основные причины резкого увеличения закупок — конфликт в Персидском заливе, который нарушил поставки из стран региона, и общий рост цен на газ. Источники издания в секторе СПГ назвали эти цифры впечатляющими.

Журналисты также отметили, что российский газ оказался более конкурентным по цене, кроме того, развитая инфраструктура Испании по регазификации позволяет принимать большие объемы. При этом основным поставщиком газа в страну остается Алжир, за ним следуют Соединенные Штаты и Россия.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Европейского союза могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. При этом 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения украинский конфликт.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше