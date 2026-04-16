ISNA: Доход Ирана от управления Ормузом может составить до 15 млрд долларов

Доход Ирана от регулирования судоходства в Ормузском проливе может составлять от 10 до 15 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Сумма дохода от управления Ормузским проливом, который получит Иран, может составить до 15 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник в парламенте республики.

«На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10−15 миллиардов долларов», — говорится в заявлении.

Согласно источнику, приятие в Иране законопроекта о введении пошлин за транзит через пролив для дружеских стран также может укрепить национальную валюту страны, в которой будут проводиться соответствующие операции.

Ранее KP.RU сообщал, что проходящие по Ормузскому проливы суда буду платить за проход через него Ирану и Оману во время двухнедельного перемирия. При этом президент США Дональд Трамп призвал Тегеран «немедленно прекратить» взимание пошлин за судоходство в акватории.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше