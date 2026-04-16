ISNA: Доход Ирана от управления Ормузом может составить до 15 млрд долларов

Сумма дохода от управления Ормузским проливом, который получит Иран, может составить до 15 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник в парламенте республики.
«На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10−15 миллиардов долларов», — говорится в заявлении.
Согласно источнику, приятие в Иране законопроекта о введении пошлин за транзит через пролив для дружеских стран также может укрепить национальную валюту страны, в которой будут проводиться соответствующие операции.
Ранее KP.RU сообщал, что проходящие по Ормузскому проливы суда буду платить за проход через него Ирану и Оману во время двухнедельного перемирия. При этом президент США Дональд Трамп призвал Тегеран «немедленно прекратить» взимание пошлин за судоходство в акватории.