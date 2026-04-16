Нижегородец предстанет перед судом за жестокое убийство жены на глазах детей

36-летнего житель Кстовского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по делу об убийстве супруги с особой жестокостью. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в ноябре 2025 года в квартире дома по улице 2-ой микрорайон. Между супругами возникла ссора на бытовой почве: мужчина жестоко избил 35-летнюю жену в присутствии малолетних детей. Фигурант ударил женщину ногами и руками не менее 43 раз по голове и туловищу.
От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. По решению суда мужчину арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
