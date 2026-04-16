Причину трагического пожара в Волгограде выясняют специалисты

Пламя вспыхнуло в частном доме на улице Косогорной накануне днем. При разборе конструкций после тушения были обнаружены тела двух жертв пожара. После окончания работы огнеборцев, к выяснению причин происшествия приступили дознаватель МЧС и специалисты Испытательной пожарной лаборатории. Они осмотрели остатки дома в поисках места возникновения очага возгорания и попытались выяснить причины происшествия. По итогам этой проверки будут назначены специальные экспертизы — судебно-медицинская и судебная пожарно-техническая.