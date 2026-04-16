Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причину трагического пожара в Волгограде выясняют специалисты

Истинный очаг возгорания пытаются установить дознаватель и сотрудник Испытательной пожарной лаборатории.

В областном центре специалисты пожарного ведомства выясняют истинную причину пожара, унесшего жизни двух женщин. Подробностями поделились в главке МЧС по Волгоградской области.

Пламя вспыхнуло в частном доме на улице Косогорной накануне днем. При разборе конструкций после тушения были обнаружены тела двух жертв пожара. После окончания работы огнеборцев, к выяснению причин происшествия приступили дознаватель МЧС и специалисты Испытательной пожарной лаборатории. Они осмотрели остатки дома в поисках места возникновения очага возгорания и попытались выяснить причины происшествия. По итогам этой проверки будут назначены специальные экспертизы — судебно-медицинская и судебная пожарно-техническая.

На текущий момент предварительной версией возникновения огня является аварийная работа электросети внутри дома.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о пожаре, унесшем жизни еще двоих жителей региона ранним утром понедельника.