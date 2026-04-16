При пожаре в Черняховске погибла 36-летняя женщина, хозяин квартиры в больнице

16 апреля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в переулке Дачном города Черняховска. В результате возгорания погибла женщина. Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области организовал доследственную проверку.
Личность погибшей установлена — это 36-летняя сожительница хозяина квартиры. Сам 43-летний владелец жилища госпитализирован в лечебное учреждение с признаками отравления продуктами горения.
Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Вероятной причиной пожара называют неосторожность при курении.
В рамках проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.